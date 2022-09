Il parroco chiede ai fedeli offerte più alte: 'È aumentato tutto, serve qualcosina in più' (Di martedì 13 settembre 2022) L' inflazione galoppa, e anche le offerte dei fedeli si devono adeguare. Hanno fatto scalpore le parole di un parroco di Carinaro ( Caserta ), che durante la messa per la festa di Sant'Eufemia ha ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022) L' inflazione galoppa, e anche ledeisi devono adeguare. Hanno fatto scalpore le parole di undi Carinaro ( Caserta ), che durante la messa per la festa di Sant'Eufemia ha ...

