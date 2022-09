“Il dolore mi sta consumando”, Nina Moric mostra un referto medico su Instagram (Di martedì 13 settembre 2022) Nina Moric non sta bene. È la stessa showgirl a raccontarlo sui social network con la sincerità che l’ha sempre contraddistinta. Il dolore allo stomaco la consuma da tempo e proprio nei giorni scorsi ha deciso di sottoporsi a una gastroscopia. Il referto medico, mostrato chiaramente dalla modella croata, parla di una serie di complicazioni che dovranno essere valutate con cura con un esame istologico. “Non ho paura dell’esito” afferma Moric. Il suo unico desiderio è quello di spegnere letteralmente le difficoltà digestive e il dolore atroce che non le danno tregua. Il problema, come raccontato da Nina Moric, sarebbe concentrato soprattutto a livello dell’intestino e il malessere, forte e debilitante, l’ha costretta a ... Leggi su diredonna (Di martedì 13 settembre 2022)non sta bene. È la stessa showgirl a raccontarlo sui social network con la sincerità che l’ha sempre contraddistinta. Ilallo stomaco la consuma da tempo e proprio nei giorni scorsi ha deciso di sottoporsi a una gastroscopia. Ilto chiaramente dalla modella croata, parla di una serie di complicazioni che dovranno essere valutate con cura con un esame istologico. “Non ho paura dell’esito” afferma. Il suo unico desiderio è quello di spegnere letteralmente le difficoltà digestive e ilatroce che non le danno tregua. Il problema, come raccontato da, sarebbe concentrato soprattutto a livello dell’intestino e il malessere, forte e debilitante, l’ha costretta a ...

