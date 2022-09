Gravina sorprende tutti | difesa ad arbitro e VAR di Juventus-Salernitana!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 settembre 2022) Gabriele, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha commentato l’incredibile errore arbitrale di-Salernitana, ai microfoni di Telesveva: “Gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore, ma non hanno sbagliato, né loro né il VAR. Se un episodio in una partita dopo sei giornate deve creare uno scandalo allora non va bene, diamoci una calmata e cerchiamo di essere sereni“.Salernitana Parole destinate a far discutere quelle pronunciate dal presidente della FIGC. La linea del fuorigioco tracciata erroneamente, senza infatti considerare la posizione di Candreva, ha negato il successo allaper 3-2. Ultima giornata da dimenticare per l’AIA, dopo le due gravi sviste di Pairetto in Lecce–Monza.