CorSport: Allegri è sempre stato un gestore, impossibile giudicarlo con Pogba, Di Maria e Chiesa fuori

La Juventus non è mai stata un insieme e basta, inteso come una squadra, ma è stata quasi sempre un insieme di campioni. Ora quei campioni sono indisponibili, dunque non si può giudicare quella che sarà, con il loro rientro, la vera Juve. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. "In realtà, chi vede le partite della Juventus ha rare possibilità di divertirsi. La Juve, da sempre, o almeno negli ultimi 60 anni della sua storia, è tale se ha i giocatori più forti. La Juve non è stata quasi mai un insieme, ma è stata quasi sempre un insieme di campioni". Per questo ha ragione quando dice che se si togliessero alle altre quadre giocatori del calibro di Pogba, Chiesa e Di Maria il risultato sarebbe lo stesso, scrive Polverosi. "Proviamo a togliere a Mourinho, Pellegrini, Dybala ..."

