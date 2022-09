Corriere dello Sport – “Inzaghi non voleva che lasciassi l’Inter” (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 16:41:47 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: BARI – “Ausilio mi ha parlato del Bari, ero contento di venire, ma Inzaghi non voleva farmi partire. Siamo riusciti a convincerlo per fortuna. Con Polito avevo già parlato e mi ha dato fiducia, non ho esitato a rispettare la parola data”. Lo ha dichiarato Eddie Salcedo nella propria conferenza stampa di presentazione al Bari, dove è arrivato in prestito dall’Inter: “Ho visto tutte le partite del Bari: col Palermo è stato qualcosa di clamoroso, ho bisogno di queste emozioni, sono sudamericano. Il fattore decisivo è stata la fiducia nei miei confronti, mi sono sentito voluto, hanno fatto di tutto per portarmi in una piazza così importante. Mi hanno tutti accolto bene, ci aiutiamo tutti e volevo ritrovare la felicità nel calcio: ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 16:41:47 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: BARI – “Ausilio mi ha parlato del Bari, ero contento di venire, manonfarmi partire. Siamo riusciti a convincerlo per fortuna. Con Polito avevo già parlato e mi ha dato fiducia, non ho esitato a rispettare la parola data”. Lo ha dichiarato Eddie Salcedo nella propria conferenza stampa di presentazione al Bari, dove è arrivato in prestito dal: “Ho visto tutte le partite del Bari: col Palermo è stato qualcosa di clamoroso, ho bisogno di queste emozioni, sono sudamericano. Il fattore decisivo è stata la fiducia nei miei confronti, mi sono sentito voluto, hanno fatto di tutto per portarmi in una piazza così importante. Mi hanno tutti accolto bene, ci aiutiamo tutti e volevo ritrovare la felicità nel calcio: ...

