Accoltellato a Napoli, 23enne ferito da due rapinatori: è caccia agli aggressori (Di martedì 13 settembre 2022) La vittima è un ragazzo incensurato del quartiere Arenella. Uno dei rapinatori ha estratto un coltello e lo ha ferito ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La vittima è un ragazzo incensurato del quartiere Arenella. Uno deiha estratto un coltello e lo ha...

Disco__Bisco : Napoli pericolosa metropoli dove non puoi andare nemmeno a comprare il dentifricio all'MD che finisci accoltellato… - BenderXacm : Negli anni, napoletani e romani Hanno accoltellato mezza Europa, in particolare le tifoserie inglesi, ma avete dime… - VesuvioLive : Napoli, rapina poteva diventare tragedia: ragazzino accoltellato per un telefono e qualche spiccio -