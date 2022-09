Zac Efron si apre sull'agorafobia: "Non esco più di casa" (Di lunedì 12 settembre 2022) Durante una recente intervista di Men's Health, Zac Efron ha parlato della sua lotta con l'agorafobia pochi mesi dopo essersi aperto a proposito dei suoi problemi di depressione. Zac Efron ha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni molto personali relative alla sua costante lotta con l'agorafobia: durante la sua recente intervista con Men's Health, la star del nuovo film Apple TV+ intitolato "The Greatest Beer Run Ever" ha rivelato di soffrire d'ansia e di essere terrorizzato degli spazi affollati. "Non esco più. Ogni volta che esco di casa e mi ritrovo in mezzo a grandi gruppi di persone si innesca la mia agorafobia", ha spiegato Efron, senza aggiungere ulteriori dettagli. Zac non è l'unica celebrità a soffrire di questo particolare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Durante una recente intervista di Men's Health, Zacha parlato della sua lotta con l'pochi mesi dopo essersi aperto a proposito dei suoi problemi di depressione. Zacha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni molto personali relative alla sua costante lotta con l': durante la sua recente intervista con Men's Health, la star del nuovo film Apple TV+ intitolato "The Greatest Beer Run Ever" ha rivelato di soffrire d'ansia e di essere terrorizzato degli spazi affollati. "Nonpiù. Ogni volta chedie mi ritrovo in mezzo a grandi gruppi di persone si innesca la mia", ha spiegato, senza aggiungere ulteriori dettagli. Zac non è l'unica celebrità a soffrire di questo particolare ...

