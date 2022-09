Una semplice piega su un foglio può creare architetture di luci e ombre (Di lunedì 12 settembre 2022) piegati ad arte Nicola Galli. Quasi niente, inserita nel Milano Photo Festival (fino al 31 ottobre), rivela un aspetto singolare del lavoro del fotografo lecchese. Nicola Galli, “piega su carta Serie Colore 019” (© Nicola Galli). Questa volta niente still life o scatti legati alla moda e agli accessori, ma una serie di “pieghe su carta” a colori e in bianco e nero. Scatti unici, dove una piega impressa su un semplice foglio di carta lo trasforma in un’architettura che sembra prendere vita, grazie anche un gioco sottile di luci e ombre.INFO: Milano, Palazzo Castiglioni, dal 14 al 30 settembre.milanophotofestival.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Nicola Galli. Quasi niente”: la mostra fotografica è a Milano iO Donna. Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022)ti ad arte Nicola Galli. Quasi niente, inserita nel Milano Photo Festival (fino al 31 ottobre), rivela un aspetto singolare del lavoro del fotografo lecchese. Nicola Galli, “su carta Serie Colore 019” (© Nicola Galli). Questa volta niente still life o scatti legati alla moda e agli accessori, ma una serie di “pieghe su carta” a colori e in bianco e nero. Scatti unici, dove unaimpressa su undi carta lo trasforma in un’architettura che sembra prendere vita, grazie anche un gioco sottile di.INFO: Milano, Palazzo Castiglioni, dal 14 al 30 settembre.milanophotofestival.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Nicola Galli. Quasi niente”: la mostra fotografica è a Milano iO Donna.

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - marattin : Occorre una mini-riforma anche della tassazione del risparmio,in senso favorevole al contribuente. Deve essere poss… - MinisteroSalute : #FASDAwarenessday Nel nostro Paese 1 donna incinta su 3 dichiara di bere alcolici. Bere alcol in gravidanza può cau… - felicekuro : @Consell100 @LovecchioFranco @FratellidItalia Poi che la dx,come la Sx è piena di affaristi, mangioni, mafiosi, ndr… - Dayne999 : @riotta, ma davvero mi ha bloccato per una cosa simile, una semplice domanda innocente? Ma che razza di uomo è? Un… -