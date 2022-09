Ultime Notizie Roma del 12-09-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022)dailynews radiogiornale per lunedì 12 settembre Buongiorno da Francesco Vitale 24 anni dopo l’italvolley torna sul tetto del mondo battuti i campioni del mondo uscente della Polonia per 31 dopo aver perso il primo set e gli Azzurri hanno preso campo è dominato la gara per il tecnico Ferdinando De Giorgi e il quarto titolo mondiale primi tre li aveva 20 del giocatore della nazionale Azzurra tesoro Oggi al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella prosegue l’avanzata delle truppe ucraine che secondo i dati diffusi dal Comandante in Capo delle Forze Armate avrebbero riconquistato Oltre 3000 km quadrati di territorio dalle forze russe questo mese stando a quanto affermato dal 100 tesimo Battaglione ucraino le vanguardia sarebbero mai in vista del Confine Russo il presidente francese Macron chieda Putin di ritirare le armi da zaporizhia un leader Russo ha rilevato che ...