U&D registrazioni: Roberta esce con Alessandro (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi 12 Settembre 2022 sono andate avanti le registrazioni di U&D in cui Roberta di Padua è uscita con Alessandro, l’ex conoscenza di Ida Platano con cui si sono scambiati un bacio passionale, per poi dirsi addio. L’influenza di Riccardo nella vita di Ida e la sua gelosia non fa altro che confondere la donna. Sono arrivate anche le lacrime proprio di Riccardo per le parole dolci di Ida. Vedremo se sarà l’inizio di un nuovo percorso per loro. U&D: il ritorno clamoroso e polemico di Roberta Capua U&D registrazioni: cosa è successo a Riccardo? Nelle ultime registrazioni delle ultime puntate pare che Riccardo sia scoppiato in lacrime a causa delle bellissime parole che Ida Platano gli ha rivolto, segno forse che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Tutto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi 12 Settembre 2022 sono andate avanti ledi U&D in cuidi Padua è uscita con, l’ex conoscenza di Ida Platano con cui si sono scambiati un bacio passionale, per poi dirsi addio. L’influenza di Riccardo nella vita di Ida e la sua gelosia non fa altro che confondere la donna. Sono arrivate anche le lacrime proprio di Riccardo per le parole dolci di Ida. Vedremo se sarà l’inizio di un nuovo percorso per loro. U&D: il ritorno clamoroso e polemico diCapua U&D: cosa è successo a Riccardo? Nelle ultimedelle ultime puntate pare che Riccardo sia scoppiato in lacrime a causa delle bellissime parole che Ida Platano gli ha rivolto, segno forse che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Tutto ...

borghi_claudio : Giusto per capire ex post alcune cose che all'epoca non tutti avevano capito (vedere commenti)... Se Draghi fosse r… - Gilles_Simeoni : Prisente à l'adunita populare urganizata da @Partitu_FemuAC è @FaPopulu_Inseme à a Testa Vintilegna, locu simbulu,… - StickyBM : cheeto dorito cheddar... i miss u... - prvmisej : na poi non so se sono u miei compagni ma in generale si lamentano costantemente di qualsiasi cosa maso l'anno scors… - chrishorsinx : @FirstClassJdot U Gucci bro? -