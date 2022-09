Ucraina: Zelensky, 'blackout di Kharkiv causati da attacchi russi mirati' (Di lunedì 12 settembre 2022) Kiev, 12 set. (Adnkronos) - La russia mira a "privare le persone di luce e calore" provocando interruzioni di corrente in tutta l'Ucraina orientale per vendicarsi della controffensiva Ucraina. Lo ha affermato Volodymyr Zelensky, dopo che Kiev ha dichiarato di aver riconquistato oltre 3.000 kmq di territorio nella sua controffensiva nell'est del Paese. In un post su Telegram, il presidente ucraino, accusando la russia di aver compiuto "atti terroristici" prendendo di mira le infrastrutture civili, ha scritto: "Freddo, fame, oscurità e sete non sono terribili e mortali per noi come la tua 'amicizia e fratellanza'". I blackout hanno colpito milioni di persone nelle regioni orientali di Kharkiv e Donetsk. Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha affermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Kiev, 12 set. (Adnkronos) - Laa mira a "privare le persone di luce e calore" provocando interruzioni di corrente in tutta l'orientale per vendicarsi della controffensiva. Lo ha affermato Volodymyr, dopo che Kiev ha dichiarato di aver riconquistato oltre 3.000 kmq di territorio nella sua controffensiva nell'est del Paese. In un post su Telegram, il presidente ucraino, accusando laa di aver compiuto "atti terroristici" prendendo di mira le infrastrutture civili, ha scritto: "Freddo, fame, oscurità e sete non sono terribili e mortali per noi come la tua 'amicizia e fratellanza'". Ihanno colpito milioni di persone nelle regioni orientali die Donetsk. Il sindaco diIhor Terekhov ha affermato ...

GiovaQuez : Zelensky: 'Un altro insediamento liberato. Grazie alla 14sima brigata meccanizzata intitolata al principe Romano il… - pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - gparagone : La Meloni, nel portare avanti l'#AgendaDraghi, va al di là dell'Atlantismo. Sta facendo il gioco degli #USA, che e… - angie000777 : RT @itsmeback_: Quanto sta accadendo in Ucraina da 24 ore è la prova che la Russia per sei mesi non ha fatto la guerra. La guerra l’ha com… - dina_poli : RT @itsmeback_: Quanto sta accadendo in Ucraina da 24 ore è la prova che la Russia per sei mesi non ha fatto la guerra. La guerra l’ha com… -