Storie Italiane: Eleonora Daniele non resiste: “E’ una gioia immensa..!” (Di lunedì 12 settembre 2022) La padrona di casa del programma di approfondimento non si contiene. Eleonora Daniele di Storie Italiane si lascia andare a un commento inconsueto. Momento emozionante per la padrona di casa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022) La padrona di casa del programma di approfondimento non si contiene.disi lascia andare a un commento inconsueto. Momento emozionante per la padrona di casa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Profilo3Marco : RT @Unomattina: La prima puntata di #Unomattina finisce qui: ora la linea passa a @eleonoradaniele e a @storie_italiane. Puoi rivedere la p… - GiadaGuazzaloca : @storie_italiane @eleonoradaniele @RaiUno Non vedevo L ora - anelitodivitai : Vorrei sottolineare il comportamento vergognoso della conduttrice di storie italiane Eleonora non so come che con l… - giuliog : RT @Unomattina: La prima puntata di #Unomattina finisce qui: ora la linea passa a @eleonoradaniele e a @storie_italiane. Puoi rivedere la p… - tvblogit : Storie Italiane riparte dalla Regina Elisabetta II (in attesa di ridare il via alla propria mission) -