Lazio, possibile multa a Sarri per il dito medio (Di lunedì 12 settembre 2022) L'episodio che ha visto protagonista Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso del match contro il Verona potrebbe costargli una multa. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico dopo il dito medio fatto al diesse scaligero Marroccu rischia una multa dal Giudice Sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

