Forum su Canale5 | cast 2022-2023 | giudici e ragazzi

(Di lunedì 12 settembre 2022) Torna, per il 38esimo anno consecutivo, l’immancabile appuntamento quotidiano di Canale 5 con. Alla conduzione, per la decima stagione consecutiva, troveremo Barbara Palombelli, ma non mancheranno alcune novità, tra cui il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione, per migliorare il loro percorso di studi. È confermata la presenza degli “uditori”, giovani avvocati che stanno frequentando il corso di preparazione all’esame di magistrato e che potranno vedere “nel concreto” l’applicazione delle leggi ai casi esaminati. Al fianco della conduttrice ci sarà la squadra dicomposta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Non mancheranno “idi”: Paolo ...

Torna, per il 38esimo anno consecutivo, l'immancabile appuntamento quotidiano di Canale 5 con Forum. Alla conduzione, per la decima stagione consecutiva, troveremo Barbara Palombelli, ma non mancheran ...Tutto pronto su Canale 5 e Rete 4 per le prime e nuove puntate di Forum: dopo le repliche si fa sul serio dal 12 settembre. Oggi il ritorno di Barbara Palombelli ...