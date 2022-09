Follia in strada: ubriaco prende a bastonate il portone di un condominio per salvare il cane (Di lunedì 12 settembre 2022) Civitavecchia. Era ubriaco ed ha preso letteralmente a bastonate il portone di ingresso di un condominio. La furia dell’uomo — 34enne italiano senza fissa dimora — non ha risparmiato il citofono che è stato completamente distrutto. Leggi anche: Roma. ‘Dammi i soldi’, minaccia il parrucchiere con una spranga, poi prende a calci la porta Per proteggere il cane prende a bastone il portone di un condominio I fatti sono avvenuti nella serata di sabato, in un intervallo di tempo compreso tra le 22.30 e le 23. Siamo a Civitavecchia e precisamente in via Michelangelo Buonarroti, una delle arterie centrali della città. L’uomo era sotto l’effetto dell’alcol e aveva con sé il proprio cane. La versione dell’uomo Stando alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Civitavecchia. Eraed ha preso letteralmente aildi ingresso di un. La furia dell’uomo — 34enne italiano senza fissa dimora — non ha risparmiato il citofono che è stato completamente distrutto. Leggi anche: Roma. ‘Dammi i soldi’, minaccia il parrucchiere con una spranga, poia calci la porta Per proteggere ila bastone ildi unI fatti sono avvenuti nella serata di sabato, in un intervallo di tempo compreso tra le 22.30 e le 23. Siamo a Civitavecchia e precisamente in via Michelangelo Buonarroti, una delle arterie centrali della città. L’uomo era sotto l’effetto dell’alcol e aveva con sé il proprio. La versione dell’uomo Stando alla ...

