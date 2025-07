In arrivo maltempo dall' Europa | rischio supercelle nel Nord Italia

Preparatevi a un'imminente ondata di maltempo che colpirà il Nord Italia, portando con sé temporali intensi e il rischio di supercelle devastanti. Dopo il caldo record, l’arrivo di questa instabilità atmosferica dall’Europa minaccia di trasformare il cielo in un campo di battaglia tra nuvole e pioggia. Restate aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa provocatoria perturbazione e mettere in sicurezza voi e i vostri cari.

In arrivo sull'Italia, in particolare sulle regione settentrionali, un fronte di grande instabilità in discesa dal Nord Europa che destabilizzerà l'atmosfera provocando forti rovesci temporaleschi. Un cambio che dopo il caldo record porta con sè il rischio della formazione delle "temibili supercelle": immensi sistemi temporaleschi alti fino a 1012 km al cui interno è presente una zona di bassa.

