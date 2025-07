Mercato Juventus un altro bianconero è già al capolinea | la sua cessione all’estero può sbloccare due colpi in entrata! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato della Juventus potrebbe vivere una svolta decisiva: la possibile cessione di un bianconero 232, al suo massimo, potrebbe sbloccare due importanti colpi in entrata. Tra i nomi circolati, spicca quello di Nico Gonzalez, che potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione deludente. La sua partenza potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzare la rosa e puntare con decisione al successo. Scopriamo tutti i dettagli di questa strategia di mercato.

Mercato Juventus, la sua cessione può sbloccare due colpi in entrata! Cosa filtra sul futuro dell'argentino Nico Gonzalez. Secondo le ultime informazioni riportate da Tuttosport, Nico Gonzalez potrebbe lasciare subito la Juventus dopo una stagione sotto le aspettative. Il calciatore argentino, che era stato acquistato la scorsa stagione dalla Fiorentina per circa 38 milioni di euro, non è riuscito a imporsi come uno dei protagonisti della squadra. La sua annata ha deluso le aspettative, spingendo il mercato Juventus a riconsiderare il suo futuro. Attualmente, il Marsiglia sembra essere una delle destinazioni più probabili per l'attaccante, che è stato già proposto al club francese, mentre anche diverse squadre della Premier League stanno monitorando la sua situazione.

