Corsa storica di Canapino foto e classifica dell’edizione 2025

Marlia (Lucca), 6 luglio 2025 – Sabato 5 luglio Marlia ha riscoperto il battito antico della corsa, grazie alla 4ª edizione della Storica Corsa di Canapino, appuntamento che ormai si è fatto simbolo di memoria sportiva e passione autentica. Corsa storica di Canapino a Marlia, le foto Un tuffo nel passato e un dono al presente, in un connubio perfetto tra storia, natura e spirito podistico. L’evento, che affonda le radici nei leggendari anni ’70, quando si correvano ben 20 chilometri tra le colline lucchesi, è stato riportato in vita con amore e dedizione dalla Asd Canapino, una piccola ma instancabile realtà sportiva che ha saputo trasformare il ricordo in festa, e la tradizione in emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it