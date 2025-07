Anche i papà contano | le femmine di babbuino vivono di più se crescono con un padre più presente

Uno studio affascinante sui babbuini rivela che le femmine cresciute con un padre presente vivono più a lungo. Questo legame speciale non solo rafforza la sopravvivenza, ma crea anche reti sociali più robuste e protegge le giovani. Scopriamo come il ruolo paterno influenzi profondamente la vita di queste creature, dimostrando che l'amore e la presenza familiare sono fondamentali per una lunga e sana esistenza. Continua a leggere.

Uno studio sui babbuini dimostra che le femmine cresciute accanto al proprio papà vivono più a lungo. Il legame sociale padre-figlia migliora la sopravvivenza, crea protezione e favorisce reti sociali più solide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: papà - femmine - vivono - padre

Papà di tutto il mondo oggi c’è una buona notizia per voi (ma solo se siete genitori di figlie femmine) Vai su Facebook

Anche i papà contano: le femmine di babbuino vivono di più se crescono con un padre più presente; Padre perde due figlie (per cause diverse) e compra 21 ettari di terreno da dedicare a loro: «Vivono attravers; VATICANO - Papa Francesco a “Congrès Mission”: la nostra speranza è Cristo, e non ci appartiene.