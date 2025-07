Inter il gesto di Lautaro Martinez sorprende tutti | ora è davvero finita

Lautaro Martinez sorprende tutti con un gesto clamoroso, lasciando aperte le porte a ogni possibile svolta per l'Inter. La situazione nello spogliatoio è bollente e i recenti eventi hanno riacceso tensioni mai sopite, tra accuse, reazioni e like che alimentano il caos. Ora, tutto può cambiare: il futuro dell’Inter e di Lautaro stesso potrebbe essere in bilico. In questo clima infuocato, cosa riserverà il destino ai nerazzurri?

Lautaro Martinez lascia tutti senza parole: il gesto è clamoroso, ora può accadere davvero tutto In casa Inter è ormai una vera e propria polveriera lo spogliatoio. Tutti abbiano ancora nella mente quanto accaduto dopo l’eliminazione per mano della Fluminense al Mondiale per Club: le accuse di Lautaro Martinez e Marotta a Calhanoglu, la risposta piccata del centrocampista ed il like di Thuram. Un dissidio, quello tra i due centravanti, che sembrava poter diventare una frattura insanabile. Tanto che si era profilata addirittura la cessione del bomber francese giĂ in questa sessione di mercato. Sembra, però, che i due centravanti si siano chiariti anche se l’eventuale partenza del bomber ex Borussia Monchengladbach non è stata ancora scongiurata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, il gesto di Lautaro Martinez sorprende tutti: ora è davvero finita

