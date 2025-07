Maltempo Toscana temporali forti e grandine | Oltre 4mila fulmini Prorogata l’allerta gialla

Il maltempo si abbatte sulla Toscana, portando temporali violenti e grandinate che hanno già scaricato oltre 4.000 fulmini. L’allerta gialla, prorogata per la giornata di oggi, accompagna una situazione meteorologica in rapido fermento, con precipitazioni intense e improvvise. Firenze e le zone circostanti si preparano a ulteriori fenomeni, mentre le autorità monitorano attentamente l’evoluzione della situazione. La regione è in stato di allerta: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?

Firenze, 6 luglio 2025 – C’era attesa per l’allerta gialla diramata dalla sala operativa della protezione civile per la giornata di oggi, domenica 6 luglio, in Toscana. E i temporali, come da copione, non si sono fatti attendere. Una linea temporalesca si è sviluppata poco dopo le 12 dal livornese e pisano, con alcune celle temporalesche attive anche nel senese. Possibili temporali, anche localmente di forte intensità, nelle prossime ore sulle aree interne. Particolarmente colpite le zone della Valdelsa e parte del Chianti fiorentino, ma un violento nubifragio si è abbattuto anche su Firenze intorno all’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo Toscana, temporali forti e grandine: “Oltre 4mila fulmini”. Prorogata l’allerta gialla

