Ho le smagliature la ritenzione idrica e un po’ di ciccetta sulla pancia ma voglio bene al mio corpo ha dato la vita | così Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ci ricorda che la vera bellezza nasce dall’amore per sé stessi. Tra smagliature, ritenzione idrica e qualche chilo in più, la conduttrice si mostra autentica e vulnerabile, invitando tutti a valorizzare il proprio corpo senza vergogna. È un messaggio potente: l’accettazione è il primo passo verso il benessere, perché ogni cicatrice e curva racconta una storia di vita e di coraggio. E tu, sei pronta a festeggiare la tua unicità?

Aurora Ramazzotti torna a parlare di accettazione di sé sui social. Non è un argomento nuovo per la conduttrice che spesso ha raccontato i suoi percorsi alla ricerca di equilibrio. Nel 2023 è diventata mamma di Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Ora, forse la soluzione migliore per invitare anche i più giovani ad accettarsi e a non perseguire modelli irraggiungibili sarebbe smettere di parlarne, ma Ramazzotti ha postato sulle Instagram stories uno sfogo personale: “Voglio bene al mio corpo. Non è perfetto e non lo sarà mai. Ho le smagliature, la ritenzione idrica e un po’ di ciccetta sulla pancia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

