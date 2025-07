Papa Leone XIV all' Angelus | La violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

Papa Leone XIV, nel suo messaggio all'Angelus, ha evocato il forte desiderio di pace che accomuna tutti i popoli, chiedendo a Dio di toccare i cuori dei leader affinché la violenza sia sostituita dal dialogo. Un appello che risuona come un invito urgente a superare le armi e a coltivare la speranza di un mondo più giusto e pacifico. Nei giorni scorsi la tregua in...

“La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati della guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo”. Sono le parole che Papa Leone XIV ha voluto dedicare alle vittime dei conflitti in corso nel mondo, durante il consueto Angelus dal balcone di piazza San Pietro. Nei giorni scorsi la tregua in Medioriente sembrava più vicina, con Hamas che aveva accettato la proposta di accordo arrivata dal Qatar per il cessate il fuoco ma con “piccole modifiche”. Ieri sera, però, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le richieste della milizia palestinese bollandole come “non accettabili per Israele”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Papa Leone XIV all'Angelus: "La violenza delle armi sia sostituita dal dialogo"

