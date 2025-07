Bruno il cane-eroe ucciso con esca riempita di chiodi | la politica si infiamma

La tragica morte di Bruno, il cane eroe ucciso con un'esca riempita di chiodi, ha scatenato un acceso dibattito politico e sociale. Secondo Michela Vittoria Brambilla, l'uccisione non è stata frutto di crudeltà casuale, ma di una vendetta calcolata, vista la sua preziosa azione contro i combattimenti illegali. Un episodio che solleva importanti interrogativi su tutela e giustizia verso i nostri amici a quattro zampe.

Secondo Michela Vittoria Brambilla, l'uccisione di Bruno non è stata commessa per cieca crudeltà, ma con uno scopo preciso, perché Bruno nella sua vita ha contribuito a far sequestrare cani utilizzati nei combattimenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it