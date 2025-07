Stankovic dall’Inter verso il Bruges | cifre e diritto di recompra – SM

Stankovic si prepara a lasciare l'Inter per il Bruges, raccolta dell’eredità di Jashari, destinato al Milan. L’operazione coinvolge un diritto di recompra a favore dei nerazzurri, che garantirà un'opportunità di riacquisto futura. Il triangolo tra Milan, Bruges e Inter si sta delineando con decisione, promettendo nuovi sviluppi nel mercato europeo. Il futuro si scrive ora: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa intrigante trattativa.

Stankovic presto diventerà un nuovo giocatore del Bruges raccogliendo l’eredità di Jashari, che dovrebbe andare al Milan. L’Inter manterrà un diritto di recompra. Ecco gli ultimi importanti aggiornamenti. VERSO IL BELGIO – Il triangolo Milan, Bruges e Inter sta per concretizzarsi. I rossoneri nei prossimi giorni potrebbero chiudere il colpo svizzero Jashari, che andrebbe a rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Dal canto suo, il Bruges, dopo aver bussato alla porta dell’Inter per Aleksandar Stankovic, la settimana prossima il club di Viale della Liberazione e quello belga chiuderanno l’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic dall’Inter verso il Bruges: cifre e diritto di recompra – SM

Jashari verso il Milan e il Bruges bussa alla porta dell’Inter per l’erede - Il mercato si infiamma con un triangolo d’eccezione: Jashari, giovane talento del Bruges, si avvicina al Milan, mentre l’Inter si prepara a mettere a segno un colpo importante come erede.

Inter, Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari; Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo; Il Milan alza ancora l'offerta per Jashari: 35 più bonus. Il Bruges ci pensa e chiede Aleksandar Stankovic all'Inter.

Jashari-Milan libera Stankovic per il Bruges: quanto incassa l'Inter - Dopo i primi contatti di qualche giorno fa, il Bruges è pronto a chiudere per il centrocampista classe 2005, destinato a sostituire Ardon Jashari che ... Lo riporta msn.com

Calciomercato Inter, tra cessioni e valutazioni: Stankovic nel mirino del Bruges, Esposito verso l’addio. Incognita Taremi - Per Taremi rimane un’incognita Il calciomercato Inter è al lavoro non solo sul fronte acquisti, ma anche s ... Come scrive informazione.it