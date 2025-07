Lukaku un’estate diversa

L'estate 2025 segna una svolta decisiva per Romelu Lukaku, protagonista di un viaggio ricco di colpi di scena e rinascite. Dopo anni di trasferimenti e incertezze, il belga si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera, questa volta con un entusiasmo diverso e una determinazione rinnovata. Sarà davvero un’estate diversa per Lukaku? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane, quando il suo futuro prenderà forma tra le sfide e le promesse di questa stagione inedita.

Napoli, 6 luglio 2025 - Ogni estate ha i suoi tormentoni, non soltanto musicali. Tra di essi, passando al calciomercato, negli ultimi anni c'era stato il destino di Romelu Lukaku, uno tra i girovaghi per eccellenza del pallone in particolare da quando, a partire dall' estate 2022, è diventato un esubero del Chelsea. Da quel momento per il belga si sono aperte le porte della Serie A, ma sempre con l'incognita a lungo termine della formula del prestito. Inter, dove aveva giĂ militato a titolo definitivo, guadagnandosi l'alloro di acquisto piĂą costoso della storia del club grazie ai 65 milioni piĂą 10 di bonus versati nelle casse del Manchester United  nel 2019, e Roma, per due esperienze come sempre a due facce: gol, anche tanti, ma pure diverse prestazioni opache e quella sensazione di essere a volte quasi un corpo estraneo alla squadra di turno.