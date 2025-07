Ambesi | In un dettaglio Cobolli e Djokovic sono stati anche migliori di Sinner finora

Mentre Wimbledon 2025 entra nel vivo, i riflettori si accendono sugli ottavi di finale di un torneo che conferma il suo status di grande scena tennistica mondiale. Ambesi, Cobolli e Djokovic si sono dimostrati finora tra i migliori, superando Sinner in prestazioni e determinazione. L’entusiasmo cresce, e la nostra analisi approfondita su Tennismania – Speciale Wimbledon ci svela tutti i dettagli di questa emozionante corsa verso il titolo. Rimani con noi per scoprire cosa ci riserva il torneo!

Si entra sempre più nel vivo a Wimbledon 2025. Il torneo più illustre del mondo, che si gioca sull’erba londinese di Church Road, si prepara per vivere gli ottavi di finale, con gli italiani che hanno saputo portare 3 tennisti nei migliori 16. Si è analizzato questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport. Assieme a Dario Puppo e Guido Monaco era ospite Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha iniziato ovviamente dall’ottimo risultato dei giocatori azzurri: “ Un risultato simile è un ottimo traguardo per il nostro movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it