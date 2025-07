TFA sostegno X ciclo | domande tra il 7 e il 16 luglio chiarimenti sulle iscrizioni Link ai bandi con date e orari di scadenza

Se sogni di diventare docente di sostegno e vuoi conoscere tutte le novità sul X ciclo del TFA per l'anno accademico 2024/25, sei nel posto giusto. Le iscrizioni sono aperte dal 7 al 16 luglio 2025 e rappresentano un passaggio fondamentale per il tuo futuro nel mondo dell’istruzione. Scopri i dettagli, i bandi ufficiali, le date e i vincoli, così da poter pianificare al meglio la tua candidatura e affrontare con sicurezza questa importante sfida.

Per il X ciclo del TFA sostegno a.a. 202425, le Università hanno aperto le domande di partecipazione. I candidati possono iscriversi dal 7 al 16 luglio 2025. Il test preselettivo si svolge su base nazionale, con date differenziate per ciascun grado scolastico. Possibile l’iscrizione a più Università, ma con vincoli precisi legati al calendario delle . TFA sostegno X ciclo: domande tra il 7 e il 16 luglio, chiarimenti sulle iscrizioni Link ai bandi con date e orari di scadenza . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

