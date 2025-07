Studente con DSA bocciato | il TAR annulla la decisione della scuola

Una recente pronuncia del TAR Campania riaccende i riflettori sull’importanza delle misure di inclusione scolastica. Quando un alunno con DSA e BES viene bocciato senza l’applicazione del Piano Didattico Personalizzato, si mette a rischio il suo diritto all’istruzione equa. La decisione del tribunale sottolinea come il rispetto delle misure di supporto sia fondamentale per garantire un percorso scolastico giusto e inclusivo. La vicenda […]

Il TAR Campania ha accolto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente con DSA e BES, annullando la non ammissione alla classe successiva. La docente di Inglese non aveva applicato il Piano Didattico Personalizzato, privando l’alunno degli strumenti compensativi. Il caso conferma l’obbligo di rispettare le misure di inclusione La vicenda . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

