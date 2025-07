Mondiale per Club 2025 sarà sfida Psg-Real Madrid in semifinale

Il mondo del calcio si appresta a vivere un emozionante capitolo: nel Mondiale per Club 2025, PSG e Real Madrid si contenderanno un posto in finale in una semifinale da cardiopalma. Dopo aver superato avversari duri e sfide avvincenti, queste due grandi squadre sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia. Chi prevale tra le stelle di Parigi e i campioni di Madrid? La suspense è ormai alle porte.

Milano, 6 luglio 2025 - Saranno Paris Saint Germain e Real Madrid ad affrontarsi nella seconda semifinale del Mondiale per Club. I transalpini sconfiggono 2-0 il Bayern Monaco grazie alla rete nella seconda parte della ripresa di DouĂ© e a quella proprio in chiusura di Dembele. L'affermazione dei campioni d'Europa arriva nonostante la doppia inferioritĂ dovuta alle espulsioni di Pacho ed Hernandez. La formazione allenata da Luis Enrique se la vedrĂ adesso con il Real Madrid, reduce dal successo per 3-2 ai danni del Borussia Dortmund. I Blancos piazzano un micidiale uno-due fra il 10' e il 20' con i due Garcia: Gonzalo sblocca il punteggio, poi ci pensa Fran a raddoppiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025, sarĂ sfida Psg-Real Madrid in semifinale

In questa notizia si parla di: mondiale - club - realmadrid - semifinale

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il #RealMadrid batte 3-2 il Borussia Dortmund e vola in semifinale del Mondiale per Club: la squadra di Xabi Alonso affronterĂ il PSG? @tancredipalmeri #FIFAClubWorldCup #Sportitalia Vai su X

IN SEMIFINALE CI VA IL REAL MADRID Nei quarti di finale del #MondialeperClub tra #RealMadrid e #BorussiaDortmund, la squadra guidata da Xabi Alonso supera quella di Kovac con un 3-2. A decidere il match i gol di G. Garcia al 10’ e F. Garcia al 20’ . Vai su Facebook

Calcio, Mondiale per Club, sarĂ Paris Saint Germain - Real Madrid in semifinale; Mondiale Club. Real Madrid vince per 3-2 contro il Borussia Dortmund e va in semifinale; Mondiale per club, il Real Madrid elimina 3-2 il Borussia Dortmund e va in semifinale col Psg.

Real Madrid in semifinale al Mondiale per club, 3-2 al Borussia Dortmund. Ora il Psg - La squadra di Xabi Alonso domina, segna con Gonzalo e Fran Garcia ma nel recupero si rilassa troppo e rischia. Riporta msn.com

Calcio, Real-Borussia 3-2, Madrid in semifinale al Mondiale - Dopo Chelsea e Fluminense, anche il Madrid ha staccato il pass per le semifinali battendo 3- Come scrive askanews.it