Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 6 luglio 2025, alle ore 13:25, vi aggiorniamo sulle ultime novità in strada e sui trasporti ferroviari. Dopo la rimozione dell'incidente sulla Raccordo Anulare e Spinaceto, il traffico scorre regolarmente. Tuttavia, si segnala uno sciopero nazionale dei ferrovieri che potrebbe influenzare i servizi Trenitalia e Trenord. Restate con noi per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla Raccordo Anulare e Spinaceto in direzione Latina traffico regolare per il trasporto ferroviario dalle ore 21 di domani lunedì 7 luglio alle ore 18 di martedì 8 luglio è in uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni per trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 per gli eventi il rally di Roma Capitale oggi entra nella fase conclusiva doppio passaggio per le prove speciali Guarcino Altipiani di Arcinazzo Rocca Canterano Subiaco e jenne Monastero di San Benedetto tante Anche oggi le modifiche alla viabilità sulle strade interessate dal passaggio delle vetture appuntamento per lei circa a Fiuggi per l'arrivo con la cerimonia di premiazione è proprio editrice Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale un servizio della Regione Lazio

