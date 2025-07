Calhanoglu esce e un altro turco entra? Per l’Inter nuovo nome!

Il mercato dell’Inter si infiamma: dopo l’addio probabile di Calhanoglu, un nuovo nome turco si fa strada come possibile sostituto. Con il Galatasaray deciso a portarlo via, i nerazzurri sono già al lavoro per trovare una valida alternativa, e dal Portogallo arriva un profilo che Calha stesso conosce bene. Nei prossimi giorni, il futuro del trequartista turco potrebbe finalmente prendere una direzione definitiva, mentre le trattative proseguono con interesse e suspense.

Il futuro di Calhanoglu sembra essere sempre più lontano dall’Inter, con il pressing del Galatasaray che si fa più insistente. E in casa nerazzurra si pensa già al sostituto. Dal Portogallo lanciano un nuovo profilo, che lo stesso Calha conosce molto bene. NOME NUOVO – Nei prossimi giorni il futuro di Calhanoglu si chiarirà una volta per tutte. L’Inter ha ricevuto una prima proposta da 17 milioni di euro dal Galatasaray, considerata troppo bassa dalle parti di Viale della Liberazione. Ma dopo lo strappo arrivato nelle ore immediatamente successive a Inter-Fluminense tra il turco, il capitano Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta, tutto fa pensare che difficilmente la rottura potrà risolversi e che prima o poi si troverà una quadra affinché Calhanoglu lasci Milano per tornare in Turchia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu esce e un altro turco entra? Per l’Inter nuovo nome!

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - nome - esce

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

RICAVI INTER DAL MONDIALE: L'Inter esce dal Mondiale per Club con circa 33 milioni di euro guadagnati, potevano essere di più se non fossimo usciti agli ottavi, ma 33 mln non sono pochi se li sommiamo ai 133 mln della Champions. P.S. Ora bisogna sap Vai su Facebook

Inter, se esce Sommer c'è una nome clamoroso per la porta: Ter Stegen; Calha piace al Galatasaray, l'Inter lo valuta 40 milioni. E se parte, c'è già un nome nel mirino; Inter, Lautaro scarica Calhanoglu: Via chi non vuol restare. Anche Marotta e Chivu contro il turco, è caos.

Calhanoglu via dall'Inter? Il turco vuole andare via ma il Galatasaray non va in pressing - L’Inter ha un solo obiettivo: chiudere la questione Calhanoglu prima del ritiro del 28 luglio, quando ad Appiano Gentile si presenteranno Beppe Marotta e Cristian Chivu per parlare dei ... msn.com scrive

Calhanoglu verso l’addio, no problem: sorpresa Inter, arriva il suo connazionale - Hakan Calhanoglu può salutare davvero l'Inter e la società nerazzurra sta valutando alcuni nomi per sostituirlo definitivamente. Come scrive spaziointer.it