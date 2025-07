Da alleato ad avversario di Trump Porro come sarà il partito di Musk

Nel panorama politico statunitense si prospetta un vero terremoto: Elon Musk, il visionario di Tesla, decide di fondare l'American Party, assumendo una posizione di netto contrasto con Donald Trump. Nicola Porro analizza questa mossa sorprendente, sottolineando come potrebbe rivoluzionare le alleanze e i punti di vista negli Stati Uniti. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta audace? Lo scopriremo presto, perché il futuro della politica americana sta per cambiare radicalmente.

Shock Elon Musk: Nicola Porro ne è sicuro, come sempre il patron di Tesla sarà un vero terremoto. La sua decisione di fondare l'American Party, in aperta contrapposizione con il suo ormai ex amico Donald Trump, spariglierà le carte della politica americana anche se con qualche punto interrogativo. Nella sua Zuppa di Porro, il giornalista e conduttore Mediaset infatti analizza la mossa di Musk: “Vedremo di che cosa si tratterà. Dice che l'America Party è nato per ridare libertà agli americani e devo dire che questo è piuttosto in contrasto con l'idea che lui fino a pochi momenti fa era uno degli uomini fondamentali dell'amministrazione di Donald Trump – spiega – e questo vi è un po' di contraddizione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it