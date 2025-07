Basta infradito e canotte | alla Scala cartelloni per far rispettare il dress code

Milano si prepara a riscoprire l’eleganza senza compromessi alla Scala, dove il rispetto del dress code torna ad essere protagonista, anche con poche regole di buon senso. Basta infradito e canotte per entrare nel tempio della lirica: la new normalità invita a vestirsi con stile e raffinatezza, rispettando un rituale di classe che valorizza l’esperienza culturale. E così, la Scala riprende il suo ruolo di simbolo di eleganza e tradizione.

Milano, 6 luglio 2025 – La Scala è la Scala. E così, dopo anni in cui il dresscode del Piermarini non veniva fatto rispettare in maniera puntuale, ecco tornare in vigore le “ regole” di abbigliamento per chi si reca nel tempio della Lirica. Ovviamente non si tratta di regole draconiane (tipo obbligo di cravatta o abbigliamento da gran soirée) ma piuttosto di una serie di indicazioni minime elencate anche nei cartelli che sono stati sistemati all'ingresso e in biglietteria: insomma niente canotte, niente pantaloncini corti e neppure infradito per assistere a uno spettacolo alla Scala di Milano Se fino a qualche anno fa semplicemente nessuno si sarebbe sognato di varcare la porta del Piermarini, dove si sono scritte pagine leggendarie della musica e della cultura italiana, indossando delle ciabattine adatte alla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Basta infradito e canotte”: alla Scala cartelloni per far rispettare il dress code

