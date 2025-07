DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di domenica 6 luglio – LIVE

Il calciomercato di domenica 6 luglio prende vita: tutte le news, le trattative e gli affari più caldi delle big italiane e internazionali. Dalla Juventus di Tudor al Napoli, dall'Inter al Milan, ogni mossa è un tassello fondamentale in questa estate rovente. Resta con noi per scoprire in tempo reale tutte le operazioni che stanno infiammando la Serie A e il panorama mondiale del calcio. Non perderti nulla!

Tutti i principali affari e le trattative di mercato dei club di Serie A e delle big del resto d’Europa e del Mondo Segui minuto per minuto tutte le operazioni di calciomercato che coinvolgono Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan e le altre squadre di Serie A che infiammano questa calda estate italiana. Jadon Sancho, obiettivo della Juve (foto Ansa) – Calciomercato.it Molto attivi i bianconeri di Igor Tudor che, dopo Jonathan David, continuano a cercare rinforzi in attacco. Prosegue il pressing su Sancho, mentre si complica la pista Osimhen che potrebbe restare al Galatasaray. I rossoneri di Max Allegri, invece, stringono per il colpo a centrocampo che risponde al nome di Jashari del Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 6 luglio – LIVE

