Cina | Ad Lego Group impegnati a continuare a investire nel Paese

La Cina continua ad essere una priorità strategica per LEGO Group, che dimostra il suo impegno investendo nel Paese con iniziative ambiziose come il nuovo LEGOLAND Shanghai Resort. Questa apertura rappresenta non solo una testimonianza di fiducia nel mercato cinese, ma anche un passo concreto verso il rafforzamento della presenza globale del colosso dei giocattoli. Il futuro di LEGO in Cina promette ulteriori sviluppi entusiasmanti, sottolineando la loro dedizione a innovare e coinvolgere le nuove generazioni. Per scoprire di più, visita il video al seguente link: ...

Il LEGOLAND Shanghai Resort appena inaugurato rappresenta una testimonianza della fiducia di LEGO Group nella Cina, e il colosso globale dei giocattoli resta impegnato a continuare a investire nel mercato cinese, ha detto ieri il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Niels B. Christiansen.

