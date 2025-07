Rinkorri Luppolo, arriva la settima edizione.

ispirare ogni passo di questa corsa speciale. La Rinkorri Luppolo non è solo una gara, ma un inno alla passione, all’amicizia e alla memoria di chi ha saputo unire sport e convivialità. Unisciti a noi il 6 luglio 2025 a Pistoia per vivere un’esperienza indimenticabile, dove il cuore e la solidarietà sono più forti di ogni fatica. Perché questa corsa è molto più di una semplice competizione: è un gesto di amore e ricordo.

Pistoia, 6 luglio 2025 – C'è una corsa dove le gambe corrono, ma il cuore guida, dove il sudore si mescola alle risate, e la fatica si fa leggera come una boccata di birra tra amici. È la Rinkorri Luppolo, arrivata quest’anno alla sua settima edizione, ma che da quest’anno assume un significato ancora più profondo: la prima dedicata a Massimo Tuci, indimenticabile amico e ideatore dell’evento, che ci ha lasciati lo scorso anno ma che continua a vivere nel cuore di tutti noi. Nel contesto degli impianti sportivi del Circolo Hitachi di Pistoia, all'interno della Festa della Birra, questa corsa unica nel suo genere unisce sport, spirito goliardico e voglia di stare insieme, in un formato tanto originale quanto spensierato: 30 minuti di corsa intervallati, a ogni giro, da un sorso (senza esagerare!) di birra per i grandi e di succo o acqua per i più piccoli, seguiti amorevolmente dai loro genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it