Fiumicino Ztl sperimentale su via della Torre Clementina

Fiumicino si prepara a rivoluzionare il traffico nel cuore del suo centro storico, con un esperimento sulla ZTL sperimentale di via della Torre Clementina. Questa iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, mira a migliorare la viabilità e a garantire un soggiorno più piacevole ai visitatori, soprattutto durante i fine settimana estivi. Un passo importante per rendere Fiumicino una meta ancora più accogliente e sostenibile...

Fiumicino, 6 luglio 2025 – Un esperimento per testare la Ztl nel centro storico di Fiumicino: via della Torre Clementina potrebbe diventare una Zona a traffico limitato. L’intenzione è spiegata in una delibera di Giunta comunale che si pone l’obiettivo di migliorare la viabilità e riorganizzare il flusso del traffico, specialmente nel periodo estivo durante dei fine settimana, quando la zone è meta di numerosi visitatori giornalieri, provenienti dalla Capitale. Ma per ora si parla solo di un progetto in via sperimentale, ma che potrebbe rappresentare una rivoluzione: “L’obiettivo da perseguire è quello di una sempre maggiore quota modale sul trasporto pubblico non solo in ambito urbano ma anche nelle relazioni tra il territorio provinciale e l’area urbana – si legge nella delibera -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

