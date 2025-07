BRICS | presidente Bolivia gruppo amplifica voce difende diritti allo sviluppo del Sud Globale

Il meccanismo dei BRICS offre alla Bolivia e ad altri Paesi del Sud Globale una nuova piattaforma per partecipare alla governance globale, difendere i loro diritti allo sviluppo e amplificare la loro voce negli affari internazionali, ha dichiarato il presidente boliviano Luis Arce.

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Brics verso il summit di Rio, il Pil cresce più del resto del mondo - Infrastrutture, missione in Romania per 42...

