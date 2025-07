Allerta meteo gialla in Emilia Romagna | temporali e vento forte per lunedì 7 luglio

Preparatevi, Emilia Romagna: un’ondata di temporali e vento forte sta per colpire la regione lunedì 7 luglio, con un’allerta meteo gialla che durerà fino a mezzanotte di martedì 8. La Protezione civile invita tutti alla massima prudenza, poiché le condizioni atmosferiche potrebbero causare disagi e rischi idrogeologici. Stay tuned e scopri come proteggere te e i tuoi cari in queste giornate imprevedibili.

Bologna, 6 luglio 2025 – Mentre il caldo non accenna a diminuire, la Protezione civile dell' Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla che interesserà diverse province della regione per tutta la giornata di lunedì 7 luglio, che quindi si prolunga da quella odierna, di domenica 6 luglio. L'allerta per temporali e rischio idrogeologico è valida fino alla mezzanotte di martedì 8 luglio 2025. LEGGI ANCHE Rifugi climatici a Bologna, sono efficaci? Il nostro test La situazione di domenica 6 luglio. Già a partire dalle 12 di oggi l'allerta gialla per temporali è attiva nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - allerta - meteo - gialla

