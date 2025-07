Oasis a Cardiff la moda Britpop torna con Liam in giacca e Noel in denim

Oasis a Cardiff: la leggenda Britpop riaccende il palco con Liam in giacca e Noel in denim, riportando indietro nel tempo gli anni '90. Il primo concerto del tour reunion ha scatenato un'onda di emozioni e stile, dimostrando che la moda Britpop non è mai davvero scomparsa.

È successo davvero: Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme su un palco, con la stessa energia che aveva infiammato gli anni ’90 e un look che è una dichiarazione di stile. Il primo concerto del tour reunion degli Oasis si è tenuto a Cardiff e, oltre alle chitarre e ai cori a squarciagola, ha segnato ufficialmente il ritorno della moda Britpop. Una sfilata (musicale e visiva) che ha mandato in delirio i fan e fatto vibrare le corde nostalgiche della Gen X, dei Millennial e persino della Gen Z. Liam Gallagher: parka scuro e carisma immutato. Il look di Liam Gallagher è un manifesto, sempre. Sul palco del Principality Stadium ha scelto ancora una volta il suo capo-feticcio: il parka. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Oasis a Cardiff, la moda Britpop torna con Liam in giacca e Noel in denim

Sedici anni dopo l'ultima apparizione sul palco, gli Oasis sono tornati a esibirsi dal vivo. Il gruppo simbolo della Britpop ha inaugurato venerdì a Cardiff, in Galles, una serie di 41 concerti in giro per il mondo. Liam e Noel Gallagher sono stati accolti nel

