Wimbledon i match di oggi da Alcaraz a Sabalenka – La diretta

(Adnkronos) – Domenica da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 6 luglio, via agli ottavi di finale dello Slam inglese. Tocca al campione in carica Carlos Alcaraz, che sul Centrale affronterà Andrey Rublev. La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka se la vedrà con la belga Elise Mertens. Il numero 5 Taylor Fritz sfiderà .