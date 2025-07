parole di 5 lettere non usate in wordle aggiornata quotidianamente

Se ami le sfide linguistiche e desideri ampliare il tuo vocabolario, scopri parole di cinque lettere ancora sconosciute a Wordle. Aggiornate quotidianamente, queste parole ti permettono di affinare il tuo intuito e di esplorare nuovi orizzonti linguistici. Conoscere parole inedite è il segreto per dominare ogni partita e mantenere vivo il divertimento del gioco. Preparati a scoprire nuove parole e a sorprendere te stesso!

l’evoluzione e il funzionamento del gioco Wordle. Wordle, il popolare gioco di parole a cinque lettere che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, propone ogni giorno una sfida per indovinare la parola segreta. Dal suo debutto nel 2021, Wordle ha riscosso un successo globale, diventando un fenomeno social e ispirando numerose varianti come Quordle, Octordle e Nerdle. Storia e sviluppo di Wordle. Lanciato il 19 giugno 2021, Wordle inizialmente prevedeva una lista di circa 2.315 parole possibili. Con l’acquisto da parte del The New York Times nel 2022, sei parole sono state rimosse dalla lista originale: agora, pupal, lynch, fibre, slave e wench. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it