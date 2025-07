Portogallo-Italia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Allo Stade de Genève, si accendono i riflettori sulla sfida tra Portogallo e Italia femminile, un incontro cruciale nella seconda giornata degli Europei 2025. Con orario, formazione probabile e dove seguire il match, vi portiamo tutte le informazioni per vivere questa emozionante sfida che potrebbe determinare il destino delle nostre azzurre nel girone. Prepariamoci a sostenere la nostra nazionale in una partita senza esclusione di colpi!

Allo Stade de Genève va in scena la sfida tra Portogallo-Italia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stade de Genève di Ginevera, in Svizzera, si giocherà la seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025 con la sfida tra Portogallo-Italia femminile. Si tratta di una partita già decisiva per le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Portogallo-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile" - Il 25 aprile segna un'importante data per Italia e Portogallo, rappresentando il ricordo di battaglie per la democrazia e la libertà.

