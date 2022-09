Estrae la pistola e la punta sulla folla: scene da panico al supermercato, tutta colpa degli sconti (Di lunedì 12 settembre 2022) Una vera e propria scena da film quella avvenuta davanti ad un Lidl abruzzese. Ma scopriamo insieme cosa è successo. É successo ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Sembrava un giorno come tutti gli altri e invece è avvenuto l’impensabile. Foto da CanvaUna cosa che di solito succede solo nei film o in altri paesi e invece stavolta è toccato ad un supermercato abruzzese. Ma scopriamo insieme i dettagli. Cosa non si fa per saltare la fila! Nel corso della mattinata dell’8 settembre, molti cittadini si sono recati al supermercato Lidl situato ad Avezzano, per aggiudicarsi le ultimissime offerte. Ma nessuno si sarebbe immaginato ciò che effettivamente è accaduto. Foto da CanvaErano le 8 di mattina circa e tutto sembrava filare per il verso giusto. Nulla di anomalo. E invece di lì a poco i clienti si sono ritrovati una scena da far west. Proprio così. ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 12 settembre 2022) Una vera e propria scena da film quella avvenuta davanti ad un Lidl abruzzese. Ma scopriamo insieme cosa è successo. É successo ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Sembrava un giorno come tutti gli altri e invece è avvenuto l’impensabile. Foto da CanvaUna cosa che di solito succede solo nei film o in altri paesi e invece stavolta è toccato ad unabruzzese. Ma scopriamo insieme i dettagli. Cosa non si fa per saltare la fila! Nel corso della mattinata dell’8 settembre, molti cittadini si sono recati alLidl situato ad Avezzano, per aggiudicarsi le ultimissime offerte. Ma nessuno si sarebbe immaginato ciò che effettivamente è accaduto. Foto da CanvaErano le 8 di mattina circa e tutto sembrava filare per il verso giusto. Nulla di anomalo. E invece di lì a poco i clienti si sono ritrovati una scena da far west. Proprio così. ...

