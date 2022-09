Errore clamoroso del VAR in Juventus-Salernitana, dimostrazione del progetto fallito? (Di lunedì 12 settembre 2022) La stagione calcistica è iniziata da ormai un mese e con essa non potevano mancare le relative polemiche. In particolar modo sotto accusa, ancora una volta, c’è il Var. La famosa tecnologia che servirebbe a correggere gli errori arbitrali è entrata in un vortice di polemiche dalla quale difficilmente riuscirà a rialzarsi. A scatenare tutto ciò il finale di gara di Juventus-Salernitana, con i bianconeri che si sono visti annullare un gol regolare per fuorigioco di Bonucci su colpo di testa di Milik. Dalle immagini televisive sembrava una decisione giusta, peccato però che nell’inquadratura non comparisse un elemento che metteva in discussione tutta la scelta, cioè Candreva. Ma andiamo con ordine. Juventus-Salernitana, il racconto prima dell’Errore fatale Già alla vigilia del match il tecnico bianconero ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) La stagione calcistica è iniziata da ormai un mese e con essa non potevano mancare le relative polemiche. In particolar modo sotto accusa, ancora una volta, c’è il Var. La famosa tecnologia che servirebbe a correggere gli errori arbitrali è entrata in un vortice di polemiche dalla quale difficilmente riuscirà a rialzarsi. A scatenare tutto ciò il finale di gara di, con i bianconeri che si sono visti annullare un gol regolare per fuorigioco di Bonucci su colpo di testa di Milik. Dalle immagini televisive sembrava una decisione giusta, peccato però che nell’inquadratura non comparisse un elemento che metteva in discussione tutta la scelta, cioè Candreva. Ma andiamo con ordine., il racconto prima dell’fatale Già alla vigilia del match il tecnico bianconero ...

MarcelloChirico : Per un errore clamoroso come questo, in Bubdesliga non omologherebbero il risultato e farebbero rigiocare la partit… - GoalItalia : Candreva tiene in gioco Bonucci? Secondo Fabio Caressa annullare la rete è stato un 'errore clamoroso' ?? - tuttosport : #JuveSalernitana, Casarin: 'Gol annullato a Milik? Errore clamoroso' ?? - mhejuventusdk : RT @tuttonapoli: Caressa e il gol annullato a Milik: 'Il più clamoroso errore da quando c'è il Var' - KTrevisti : RT @distefanovalori: Crisi del #gas, ora l’#Ue ammette l’errore clamoroso dietro i rincari: prezzi legati a Borsa senza vigilanza. Su cui o… -