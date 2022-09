E anche Mattarella finisce in un selfie

(Di lunedì 12 settembre 2022) Chiara Ferragni incontra Sergio… ed è subito! Non poteva essere diversamente per l’imprenditrice digitale, regina dei social network. Che, incontrato il Presidente della Repubblica all’Autodromo di Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, non ha resistito alla tentazione di uno scatto con lui. Scatto che è diventato subito virale sul web. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi› Chiara Ferragni, il beauty look anni ’90 ...

fanpage : C'è anche il Presidente #Mattarella all'#ItalianGp #11settembre - Bear_MG83 : RT @BlobRai3: ' TIK TOK TAK! ' Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monza per il Gp d’Italia di Formula 1. Il Capo dell… - BlobRai3 : ' TIK TOK TAK! ' Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monza per il Gp d’Italia di Formula 1. Il… - domenicodeluchi : @ClaudioPiNdArO @buldrake @Ste_Mazzu @naladrof53 Prima o poi, tutti i capi di stato e di governo si incontrano e fa… - InfinitoIsacco : RT @Patty66509580: Anche il figlio del Pdr e sistemato grazie a #Draghi Cdm: Rocco Sabelli e Bernardo #Mattarella a vertici Invitalia https… -

LeggiLa 'schiacciata' fuori campo di Mastrangelo, ex pallavolista candidato con la Lega: '... intorno alle 12:45, dal Presidente della Repubblica Sergioal Quirinale dopo il rientro ...Oggi, gli azzurri, verrannoricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio, da sempre grande appassionato di volley. Entusiasmo e soddisfazione nelle voci dei protagonisti dopo ...C hiara Ferragni incontra Sergio Mattarella … ed è subito selfie! Non poteva essere diversamente per l ’imprenditrice digitale, regina dei social network. Che, incontrato il Presidente della Repubblic ...Ai box un pieno di Vip. Stallone, Ibra e Hugh Grant, passione irresistibile per il Cavallino: Bagnaia tiene per le Rosse e...anche Hamilton ...