Caso Juve-Salernitana, la conferma dell'AIA: "il Var non aveva le immagini con Candreva" (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus si sente penalizzata dalla partita della sesta giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2 e nel finale si è verificato un episodio che ha condizionato il match. Doppio vantaggio nel primo tempo per la squadra di Nicola con i gol di Candreva e Piatek su calcio di rigore. Nella ripresa si registra la reazione della compagine di Allegri che riapre la gara con Bremer. In pieno recupero Bonucci non sbaglia su ribattura dopo il rigore fallito, a tempo praticamente scaduto è Milik di testa a siglare il 3-2. Il gol, però, viene annullato dopo il controllo al Var dell'arbitro che fischia un fuorigioco di Bonucci. Le immagini sono sbagliate, il direttore di gara non ha valutato la posizione di Candreva, vicino alla linea di fondo e che tiene ...

