Caro-Scuola: Luciano Ciocchetti propone “Kit Scuola” a prezzi calmierati (Di lunedì 12 settembre 2022) “Faccio i miei migliori auguri a tutti gli studenti della capitale che oggi tornano sui banchi, e alle loro famiglie che si troveranno ad affrontare problemi nuovi e vecchi legati al mondo dell’istruzione”. Lo afferma l’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6. “Un nuovo anno scolastico parte oggi a Roma, ma le criticità che attanagliano gli studenti della capitale sono ancora troppe – spiega Ciocchetti – Mancano solo a Roma 4mila insegnanti, con inevitabili ripercussioni sul servizio reso alle famiglie. L’edilizia scolastica è ancora al palo, con edifici vecchi e fatiscenti che rappresentano un pericolo potenziale per studenti e docenti. Fuori dalle scuole si ammassano i rifiuti, che attirano insetti, topi e cinghiali con evidenti rischi specie per gli alunni più piccoli. ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 12 settembre 2022) “Faccio i miei migliori auguri a tutti gli studenti della capitale che oggi tornano sui banchi, e alle loro famiglie che si troveranno ad affrontare problemi nuovi e vecchi legati al mondo dell’istruzione”. Lo afferma l’esponente di FdI, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6. “Un nuovo anno scolastico parte oggi a Roma, ma le criticità che attanagliano gli studenti della capitale sono ancora troppe – spiega– Mancano solo a Roma 4mila insegnanti, con inevitabili ripercussioni sul servizio reso alle famiglie. L’edilizia scolastica è ancora al palo, con edifici vecchi e fatiscenti che rappresentano un pericolo potenziale per studenti e docenti. Fuori dalle scuole si ammassano i rifiuti, che attirano insetti, topi e cinghiali con evidenti rischi specie per gli alunni più piccoli. ...

Agenzia_Ansa : Riapre la scuola, la prima volta senza mascherine e senza Dad. Ora la vera sfida è il risparmio dovuto anche al car… - Adnkronos : Caro #scuola, l'allarme del #Codacons: dai libri agli zaini, la spesa potrebbe salire fino a 1.300 euro per student… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Bianchi: 'La settimana corta a scuola? 'il governo non ne ha mai parlato perché siamo c… - TgrRaiLombardia : Scuole primarie e superiori, si parte con l'incognita caro energia - TGR Lombardia - PaoloPMazza : @LuigiGiliberti2 @sbruffino No caro Co-founder specialist bla bla bla, fanno orario ridotto perché non ci sono orga… -