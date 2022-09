Brad Pitt sta portando le sue amate adidas Gazelle su ogni red carpet possibile (Di lunedì 12 settembre 2022) Non accorgersene è diventato praticamente impossibile: Brad Pitt ama alla follia le sue adidas Gazelle. E noi, che a nostra volta amiamo alla follia tutti i look che il buon Brad sta sfoggiando in questi ultimi mesi di tappeti rossi & co, non possiamo fare altro che applaudire a questa passione. E comprenderla, sposarla, farla in qualche modo nostra. È un sillogismo semplice semplice, quello che vede protagonista il buon Brad, ma che può comunque condurre a una lettura su più livelli. Per esempio, quello di un'icona globale che - come ha recentemente raccontato a GQ - si sente arrivata alla fase finale della propria carriera di attore («Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Non accorgersene è diventato praticamente imama alla follia le sue. E noi, che a nostra volta amiamo alla follia tutti i look che il buonsta sfoggiando in questi ultimi mesi di tappeti rossi & co, non possiamo fare altro che applaudire a questa passione. E comprenderla, sposarla, farla in qualche modo nostra. È un sillogismo semplice semplice, quello che vede protagonista il buon, ma che può comunque condurre a una lettura su più livelli. Per esempio, quello di un'icona globale che - come ha recentemente raccontato a GQ - si sente arrivata alla fase finale della propria carriera di attore («Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio ...

